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Cemil İpekçi'den çarpıcı açıklamalar: Şimdiki tren edepsizlik!

Ünlü modacı Cemil İpekçi 'ikon' ve 'trend' kelimelerinin yanlış anlaşıldığını söyleyip "Bence ikon Cahide Sonku, Muhterem Nur, Türkan Şoray, Ajda Pekkan. Evet, çok yıldız var. Ama ikon değiller. Şu anki trend ise edepsizlik ve terbiyesizlik. Tuhaf bir durum içindeyiz" dedi.

Cemil İpekçi'den çarpıcı açıklamalar: Şimdiki tren edepsizlik!

Ünlü modacı Cemil İpekçi geçtiğimiz gün 72. yaş gününü yakın dostlarıyla  ailesiyle Bodrum'da kutladı. Muhabirlerin sorularına da yanıt veren ünlü modacı Cemil İpekçi çarpıcı açıklamalarda da bulunmaktan geri kalmadı. İpekçi şimdiki nesli eleştirerek: Bence ikon Cahide Sonku, Muhterem Nur, Türkan Şoray, Ajda Pekkan’dır. Yaşadığım dönemde başka ikon göremedim. Evet, çok yıldız var. Ama ikon değiller" ifadelerini kullandı.

Cemil İpekçi'den çarpıcı açıklamalar: Şimdiki tren edepsizlik!

"ŞU ANKİ TREND: EDEPSİZLİK"

“Bence ikon Cahide Sonku, Muhterem Nur, Türkan Şoray, Ajda Pekkan’dır. Yaşadığım dönemde başka ikon göremedim. Evet, çok yıldız var. Ama ikon değiller. Trend ise farklı bir kavram, geçici. Şu anki trend; edepsizlik ve terbiyesizlik. Tuhaf bir durum içindeyiz”

"TİMSAH GÖZYAŞLARI DÖKECEKLER!"

Cemil İpekçi, 4 ay önce vefat eden meslektaşı Nur Yerlitaş'ın imzalı kıyafetlerini sanatçıların ölümünün ardından giymesiyle de ilgili konuştu. Çarpıcı açıklamalarına şöyle devam etti: “Ölmüş bir kişi üzerinden reklam yapıyorlar. Keşke Nur sağken bu yarışa girselerdi. ‘İnsanoğlu acı süt emmiş’ derler. Sağlığında o ilgiyi gösterselerdi. Biliyorum, benim de arkamdan aynı timsah gözyaşlarını dökecekler. O yüzden vasiyet ettim. Cenaze töreni istemiyorum. Beni sessiz sedasız bir ağacın altına koysunlar. Kimsenin haberi bile olmasın.”

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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