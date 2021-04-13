Cemil Kılıç kimdir? Nereli? | İlahiyatçı Cemil Kılıç oruç hakkında ne dedi?

Ramazan ayının gelişiyle birlikte bir çok İlahiyatçı ve din uzmanı, vatandaşların kafasındaki soruları cevaplama amacıyla açıklamalarda bulunuyor. İlahiyatçı Yazar olarak tanınan Prof. Dr.ç Cemil Kılıç da bu isimelrden bir tanesi. Yaptığı son açıklama ile birlikte orucun kimlere farz olduğu konusuna değinerek infial yaratan açıklamalarda bulunan eleştirilerin odağı haline gelen Cemil Kılıç kimdir? Nereli? | İlahiyatçı Cemil Kılıç ne dedi? İşte detaylar...

CEMİL KILIÇ KİMDİR? NERELİ?

Aslen Sinop, Gerzeli olan Cemil Kılıç İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini Sinop ve İstanbul'da tamamladı. İstanbul'da Küçükköy İmam Hatip Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin Kelam ve İslam Felsefesi Bölümü'nü bitirdi.

1998 yılında aynı üniversitenin Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine başladı.

1999 yılında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğine atandı. 2001 yılında; "Ümmet Sisteminden Ulus Devlete Geçişte Harf İnkılabının Kültürel Değişim Üzerine Etkileri" teziyle Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

2001- 2002 yıllarında askerlik görevini yaptı.

2006 yılında Eğitim İş Sendikası İstanbul örgütlenmesine katıldı. O yıldan bu yana Eğitim İş şube yönetim kurullarında yönetici olarak görev almaktadır.

Atatürkçü Düşünce Derneği Fatih Şubesinin kurucuları arasında yer aldı. Derneğe üyeliği devam etmektedir.

Yurt içi ve yurt dışında pek çok panel, konferans ve sempozyuma konuşmacı olarak katıldı, katılıyor.

Pek çok gazete demeçleri yayımlandı. ODATV, gerçek gündem, medya siyaset başta olmak üzere bazı internet sitelerinde yazıları yayımlanmaktadır. Din, laiklik, İslam mezhepleri ve Alevilik üzerine televizyon ve radyo programlarına katıldı. Halk TV, Ulusal Kanal, Cem TV, Yol TV, KRT TV, TELE 1 gibi yayın organlarındaki söyleşi programlarında konuşmacı olarak yer aldı.

CEM VAKFI tarafından AİHM'de açılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile ilgili davada yer aldı. Mahkemenin gerekçeli kararında söz konusu derslere dair hazırladığı bir rapora yer verildi.

13 Ağustos 2017 tarihinde "Atatürkçü, Cumhuriyetçi İlahiyatçılar" adıyla kurulan oluşuma öncülük etti. Oluşum aynı tarihte yayımladığı bildirgeyle laiklik çağrısında bulundu. 20 Eylül 2017 tarihinde yayımlanan ikinci bildirgede ise Diyanet İşleri Başkanlığına laiklik görevini yerine getirme çağrısında bulunuldu.

15 Ocak 2019 tarihinde görevinden uzaklaştırıldı (Açığa alındı).

Mayıs 2019’da yeniden göreve iade edildi. Halen eğitimcilik görevine devam etmektedir.

İki yıl boyunca TELE 1 ekranlarında “Karanlıktan Aydınlığa” adlı bir program yaptı.

Mayıs 2018 tarihinde “İslam Bu- Muhammedî İslam” adlı kitabı yayımlandı.

Haziran 2019’da “İslam’a Kurulan Pusu: Kur’an İle Aldatmak” adlı kitabı yayımlandı.

Mayıs 2020’de “Cami ve Siyaset” adlı kitabı yayımlandı.

Evli ve BUMİN KAĞAN adında bir oğlu vardır.

İLAHİYATÇI CEMİL KILIÇ ORUÇ HAKKINDA NE DEDİ?

İlahiyatçı Yazar Cemil Kılıç, fakirlere oruç tutmanın farz olmadığını ifade etti. Maaşını asgari ücret olarak alan ve fakir sayılabilecek kişilerin yalnızca isteğe göre pruç tutabileceğini söyleyen Kılıç'ın bu ifadeleri, birçok insandan eleştiri aldı.

Ramazan ayı gelmeden yaklaşık 11 gün önce ise Ramazan'ın ertelenmesi gerektiğini savunan Kılı., sosyal medua hesabından yaptığı paylaşımda, "Oruç vücut direncini düşürür. Hastalığa yakalanma riskini artırır. Bağışıklık sistemi zarar görmemeli" ifadelerini kullanmıştı.