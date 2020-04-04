Cemil Taşçıoğlu'nun oğlundan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca'ya teşekkür

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavi gören Prof. Dr. Cemal Taşçıoğlu hayatını kaybetmişti.

Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu Twitter'dan yeni bir açıklamada bulundu.

Taşçıoğlu, açıklamasında "Babam Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'na hak ettiği değeri verdiğiniz, adını sonsuza kadar yaşattığınız, üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttığınız, bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim @RTErdogan @drfahrettinkoca" ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca'ya teşekkür etti.

Onur Taşçıoğlu'nun paylaşımı:

Babam Prof.Dr. Cemil Tascioglu’na hakettigi degeri verdiginiz , adini sonsuza kadar yasattiginiz , üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttiginiz , bizi gururlandirdiginiz icin tesekkur ederim. @RTErdogan @drfahrettinkoca — onur tascioglu (@TasciogluOnur) April 3, 2020

CEMİL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermiştir. Taşçıoğlu’nun ayrıca, çeşitli dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunmaktadır.

Cemil Taşçıoğlu'nun “İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri”, “Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi – Pratik Yaşam” adlarında kitapları olduğu biliniyor.