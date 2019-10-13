Cemile Canyurt kimdir? Kaç yaşında? Boyu kaç? Instagram adresi ne?

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CEMİLE CANYURT KİMDİR?

1992 yılının Mart ayında aslen Kırıkkale’de dünyaya gelen başarılı isim Ankara’da yetişmiştir. Henüz 13 yaşında iken tiyatro ile tanışmış ve Ankara’da özel bir tiyatro bünyesinde tiyatro eğitimi almıştır. Ancak babasının elle tutulur bir meslek seç cümlesi nedeni ile bir süre gizli saklı tiyatro faaliyetlerini sürdürmek zorunda kalmıştır. Sonrasında ise hayallerine bir süre ara vermek zorunda kalmış ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü kazanmıştır.

Üniversite döneminde iken Özel tiyatrolar ve üniversite topluluklarında bir çok oyun ve organizasyon’a katılmıştır. Okul döneminde iken hayallerini gerçekleştirebilmek için hep İstanbul’a gitmenin yollarını aramış bir kaç televizyon programı ve yarışmaya katılmış, kısa filmlerde rol almıştır.

O dönemlerde sık sık BKM gösterilerin izleyen Cemile Canyurt 2016 yılında ise BKM Mutfak Doğaçlama Tiyatro Ligine katılmıştır. Üç arkadaşı ile beraber Geçici Tiyatro olarak sezonu 1.likle tamamlamış ardından BKM Mutfak Altyapı ekibine dahil olarak skeç yazmaya ve sahne almaya başlamıştır. Günümüzde televizyon ekranlarında yayınlanmakta olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibi ile sahne almakta ve tiyatro hayatını sürdürmektedir.

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Cemile Canyurt, kendisini şu şekilde ifade ediyor;

15 Mart 1992 Kırıkkale Doğumluyum. Ankara'da büyüdüm. Tiyatro ile 13 yaşımda tanıştım. Sahne tozunu yutanlar arasına katılmamla birlikte hayallerimi, hedeflerimi başarılı bir oyuncu olmak üzerine oluşturdum.. Ankara'da Özel bir Tiyatro'da eğitim aldım. Babamın ‘elle tutulur bir meslek seçeceksin' demesiyle bir dönem gizli saklı Tiyatro çalışmalarına devam ettim.. Bu durum öğrenilince oyunculuk hayallerimi kısa bir süre ertelemek zorunda kaldım ve Aibü Gıda Mühendisliği bölümünü kazandım.

Üniversite Toplulukları ve Özel tiyatrolarda bir çok oyun ve organizasyonlarda yer aldım. Okul devam ederken sürekli İstanbul'a gelmenin bir yolunu aradım, bir kaç Tv programına (yarışma) katıldım ve kısa filmlerde oynadım. Okul biter bitmez soluğu İstanbul'da aldım.. Sürekli BKM'ye gidiyordum, gösterileri izliyordum.. BKM'nin kapısından oyuncu olarak girmenin yolunu arıyordum.. 2016'da BKM Mutfak'ta Doğaçlama Tiyatro Ligine katıldım. 3 Arkadaşımla birlikte Geçiçi Tiyatro olarak sezonu birincilikle bitirdik. Ardından BKM Mutfak Altyapı ekibine dahil oldum ve skeçler yazıp oynamaya başladık. Şuan uzun zamandır hayalini kurduğum bir ekibin parçasıyım.. Mutlu ve Umutluyum.