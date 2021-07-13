Cemile Çiğdem Canyurt dünyaevine girdi! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibi düğünde doyasıya eğlendi!

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda olan 29 yaşındaki Cemile Çiğdem Canyurt sevgilisi Mertkan Kaya'nın memleketi Bolu'da açık havada gerçekleşen törende dünyaevine girdi. Çiftin düğün törenine çok sayıda konuk katıldı.

ÇGH 2 DÜĞÜNDE BULUŞTU

Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinin de katıldığı törende çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Cemile Canyurt'un sadece ve şık gelinliği sosyal medya kullanıcıları tarafından çok beğenildi.

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CEMİLE ÇİĞDEM CANYURT KİMDİR?

Cemile Çiğdem Canyurt 15 Mart 1992 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. Ankara'da büyüyen Canyurt 2016 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

2009 yılında Ankara Kent Tiyatrosu'nda tiyatro oyunculuğu yapan Cemile Canyurt Bolu Bölge Tiyatrosu'nda ve eğitim gördüğü üniversitesinde Genç Sanatlar Topluluğu'nda oyunculuk yaptı. Canyurt, 6. Sezon Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye Grup Ters Köşe ile birlikte yarışmacı olarak katılmıştır. Çeşitli firmalarda animatör olarak çalışmıştır.

Ayrıca bazı okullarda eğitmen olarak çalışan Cemile Çiğdem Canyurt, FOX TV'de yayınlanan Görevimiz Komedi'de oyunculuk yaptı. Genç oyuncu son olarak Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğinde Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de oyunculuk yapmaktadır. İstanbul'da yaşayan Cemile Çiğdem Cankurt, Beşiktaş takımını tutmaktadır.

