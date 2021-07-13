Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğinde Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de oyunculuk yapan Cemile Çiğdem Canyurt'un geçtiğimiz gün uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mertkan Kaya ile evlenmesi üzerine eşi merak edilmeye başlandı. Biz de haberimizde Cemile Çiğdem Canyurt'un eşi kim? Mertkan Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

CEMİLE ÇİĞDEM CANYURT'UN EŞİ KİM? MERTKAN KAYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda olan 29 yaşındaki Cemile Çiğdem Canyurt sevgilisi Mertkan Kaya ile Bolu'da açık havada gerçekleşen törenle hayatlarını birleştirdi.

Çiftin düğün törenine çok sayıda konuk katılırken Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinin de katıldığı törende çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Cemile Canyurt'un sadece ve şık gelinliği sosyal medya kullanıcıları tarafından çok beğenildi.

İstanbul'da dünyaya gelen Mertkan Kaya, eşi Cemile gibi o da medya sektöründe çalışıyor; ancak daha çok kamera arkasında duruyor. Mertkan Kaya, Kocaeli Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur.

Çekimlerin teknik ekiplerinde yer alan Mertkan Kaya kamera operatörü olarak görev yapmaktadır.

Kaya hakkında detaylı bilgiye ulaşır ulaşmaz haberimiz güncellenecektir.