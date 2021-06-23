Twitter'da gündem olarak tüm internet kullanıcılarının ilgisini çeken Fatih Altaylı ile Cemile Taşdemir arasındaki diyalog merak konusu oldu. Altaylı'nın 'yaratık' dediği ve çeşitli şekillerde hakaret ettiği sosyal medya kullanıcısı hakkında vatandaşları, Cemile Taşdemir kimdir? | Fatih Altaylı Cemile Taşdemir'e ne dedi Twitter? sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

CEMİLE TAŞDEMİR KİMDİR?

Profilinde başörtülü bir kadın görseli olan Cemile Taşdemir kullanıcı ismine sahip şahsın kişisel bilgileri hakkında henüz yeterli veri bulunmamaktadır. Gazeteci olduğu öğrenilen Taşdemir, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk." ifadelerini kullandı.

AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Cemile Taşdemir'in, 2018 yılında attığı bir Tweet ile de diğer partilerin seçmenlerini aşağıladığı iddia edildi.

Taşdemir'in paylaşımında, "Allah kimseyi -CHP'ye oy verecek kadar AKIL'sız -HDP'ye oy verecek kadar VATAN'sız -İP'e oy verecek kadar ÜLKÜ'süz -SP oy verecek kadar İMAN'sız Bırakmasın!" ifadelerini kullandığı ve tepki çekmesi üzerine paylaşımı sildiği öne sürüldü.

FATİH ALTAYLI CEMİLE TAŞDEMİR'E NE DEDİ TWİTTER?

Bunun üzerine Fatih Altaylı, cevabı geciktirmeyerek Taşdemir'e hakaretler içeren bir Tweet yayımladı.

Altaylı paylaşımında, ''Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma. Ben senin etrafında toplanan alçak hırsızlardan değilim. Adımı kirli ağzınıza almayın.'' ifadelerine yer verdi.

1999 YILINDA DA SKANDALI OLMUŞTU

Altaylı, 1999 yılında Radyo D'de gazete haberlerini okuduğu Bab-ı Ali Yokuşu isimli programda, Hürriyet gazetesinin manşetini okuduğu sırada Marmara Üniversitesi önünde bekleyen başörtülü öğrencilerle ilgili, "Bir kadın var orada (Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alan başörtülü öğrenciyi kastederek) kadın olduğunu da hiç zannetmiyorum. Bu büyük ihtimalle bir fahişe. Bir pankart açmış, öğrenci değil o, buraya getirilmiş bir fahişe. Üniversite önünde eylem yapanların arasında bakıyorum da öğrenci yoktur. Belki bir iki tane. Bunlar kevaşe kevaşe.'' ifadelerini kullanarak başka bir skandala daha imza atmıştı.