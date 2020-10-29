Elazığ'da 5 gün önce meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki Mercedes marka otomobilin çarptığı yaya Murat Atlı hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından Atlı'ya çarpan kişinin, Tunceli'nin Cemişgezek ilçesinin Kaymakamı Mehmet Güder olduğu öğrenildi.

Bazı yayın organları tarafından, 24 Ekim tarihinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana gelen kazanın ardından Güder'in ifadesinin dahi alınmadığı iddia edilirken Cemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder'in hayatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Cemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

CEMİŞGEZEK KAYMAKAMI MEHMET GÜDER KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1987 yılında Elazığ’da doğan Mehmet Güder, 33 yaşındadır. İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2011 yılında mezun oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazandıktan sonra, 2012 yılında 101. Dönem Elazığ Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.

Bakanlık tarafından yapılan çeşitli staj programlarını ve bir yıl süren Üniversity of Liverpool’da yabancı dil eğitimini de tamamladıktan sonra çeşitli ilçelerde Kaymakam vekili olarak görev yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan 101. Dönem Kaymakamlık kursunu bitirdikten sonra Konya - Akören Kaymakamı olarak göreve başladı. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 19.08.2017 tarih ve 2017/345 sayılı müşterek kararnamesi ile Malatya’nın Kale İlçesine atandı.

Bu dönemde aynı zamanda vekaleten Malatya Vali Yardımcılığı ve Malatya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı görevini de yürütmekte olan Güder, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cemişgezek Kaymakamlığına atandı.

İyi derecede İngilizce bilen Güder, evlidir.