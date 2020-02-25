Çemişgezek’te İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışması

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde öğrenciler arasında İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler arasında İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi. Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapılan yarışmada Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı öğretmenlerinden oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonrası ilkokul düzeyinde Serhat Öztürk, ortaokul düzeyinde Senem Koçoğlu, lise düzeyinde ise Elif Erel birinci oldu.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İzzet Demir, Milli Eğitim Şube Müdürü Nahit Yerebasan, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA