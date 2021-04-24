Cemiyetin tanınan ismi Kudret Akça ihanete uğradı! Eşi Rıza Akça'ya 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı!

İş adamı Rıza Akça'nın 40 yıllık eşi Kudret Akça, aldatıldığı gerekçesiyle İzmir 15. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kudret Akça, eşinin kendisini aldattığını ispatladı. Rıca Akça'nın haysiyetsiz bir yaşam sürdüğünü belirterek lüks bir otelde iki yabancı kadın ile kaldığını belgeledi.

MESAJLARI DAVA DOSYASINA EKLEDİ

40 yıllık eşinin ihanetine uğrayan Kudret Akça, Rıza Akça'nın kadınlarla mesajlarını ortaya çıkardı. Kayıtlarda Akça'ya, "Uygun mu bu kız?" diye mesaj atan kadının hem Akça'nın sevgilisi olduğu hem de ona kadın ayarladığı öğrenildi. Akça'nın ise bu mesajlara, "Canım aramışsın uçaktaydım, şimdi indim. Bizde bir problem yok, kaçta dersen geleceğiz" şeklinde yanıt verdiği bilgisi dava dosyasındaki belgeye eklendi. Söz konusu dosyada, Akça'nın başka kadınlar ile mesajları da bulunmakta.

200 BİN TL NAFAKA, 50 MİLYON TL TAZMİNAT

Eşi Rıza Akça'nın, kendisini şirket adına ipotekli olan oturduğu evle ilgili de kendisine büyük mağduriyet yaşattığı öne süren Kudret Akça, Rıza Akça'dan aylık 200 bin TL nafaka ve 50 milyon TL maddi tazminat talebinde bulundu. Rıza Akça ile Kudret Akça'nın 3 çocuğu bulunuyor.