Cemre Baysel kimdir? Kaç yaşında? Son dönemlerin yıldızı parlayan isimlerinden olan Cemre Baysel güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakırken oyunculuğu ile de alkış topluyor. Peki Cemre Baysel kimdir? Kaç yaşında? Dizileri ve Instagram adresi nedir?

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 yılında İzmir'de doğmuştur. Eğitimine Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nde devam etmektedir.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile yaşayan güzel oyuncu daha sonra İsimsizler dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat veren Cemre Baysel, 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.

Cemre Baysel’in rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Elimi Bırakma (Melis) (TV Dizisi)

2017 – Payitaht Abdülhamit (Firuze) (TV Dizisi)

2017 – İsimsizler (Gülperi) (TV Dizisi)

2014 – Yeşil Deniz (Gonca) (TV Dizisi)