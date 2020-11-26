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Cemre Baysel kimdir? Kaç yaşında? Dizileri ve Instagram adresi nedir?

Bu akşam Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan 'Sol Yanım' dizisinin genç oyuncu kadrosunda yer alan Cemre Baysel güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bir çok kullanıcı Cemre Baysel kimdir? Kaç yaşında? Dizileri ve Instagram adresi nedir? sorularını araştırmaya başladı. İşte genç oyuncu hakkında merak edilenler haberimizde...

Cemre Baysel kimdir? Kaç yaşında? Dizileri ve Instagram adresi nedir?

Cemre Baysel kimdir? Kaç yaşında? Son dönemlerin yıldızı parlayan isimlerinden olan Cemre Baysel güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakırken oyunculuğu ile de alkış topluyor. Peki Cemre Baysel kimdir? Kaç yaşında? Dizileri ve Instagram adresi nedir?

Cemre Baysel kimdir? Kaç yaşında? Dizileri ve Instagram adresi nedir?

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 yılında İzmir'de doğmuştur. Eğitimine Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nde devam etmektedir.

Cemre Baysel kimdir? Kaç yaşında? Dizileri ve Instagram adresi nedir?

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile yaşayan güzel oyuncu daha sonra İsimsizler dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat veren Cemre Baysel, 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.

Cemre Baysel kimdir? Kaç yaşında? Dizileri ve Instagram adresi nedir?

Cemre Baysel’in rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Elimi Bırakma (Melis) (TV Dizisi)

2017 – Payitaht Abdülhamit (Firuze) (TV Dizisi)

2017 – İsimsizler (Gülperi) (TV Dizisi)

2014 – Yeşil Deniz (Gonca) (TV Dizisi)

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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