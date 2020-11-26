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Cemre Baysel kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Bu akşam Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Baht Oyunu dizisinin başrol oyuncusu Cemre Baysel güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bir çok kullanıcı Cemre Baysel kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı? sorularını araştırmaya başladı. İşte genç oyuncu hakkında merak edilenler haberimizde...

Cemre Baysel kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Cemre Baysel kimdir? Kaç yaşında? Son dönemlerin yıldızı parlayan isimlerinden olan Cemre Baysel güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakırken oyunculuğu ile de alkış topluyor. Peki Cemre Baysel kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Cemre Baysel kimdir? Kaç yaşında? Dizileri ve Instagram adresi nedir?

CEMRE BAYSEL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 yılında İzmir'de doğmuştur. Eğitimine Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nde devam etmektedir.

Cemre Baysel kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleşmiştir. Daha sonra İsimsizler dizisinde rol alan Cemre Baysal en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat vermiştir. Son dönemlerin yıldızı parlayan oyuncularından Cemre Baysel, yeni dizisi Baht Oyunu ile başrollerden biri olan Ada’yı canlandıracak.

22 yaşındaki Cemre Baysel, 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.

Cemre Baysel kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Cemre Baysel’in rol aldığı diziler ve filmler:

2014- 2016: Yeşil Deniz (Gonca)

2017: İsimsizler (Gülperi)

2017: Payitaht Abdülhamid (Firuze)

2018: Elimi Bırakma (Melis)

2019: Ramo

2021: Baht Oyunu

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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