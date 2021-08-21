Cemre Kemer ilk kez bebeğinin görüntülerini paylaştı!

Bir döneme damgasını vuran ve daha sonra yollarını ayıran Hepsi grubunun Cemre'si anne oldu. Geçtiğimiz aylarda kızı Karla'yı kucağına alan 36 yaşındaki şarkıcı, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurmuş, o anlardan ufak kareler paylaşmıştı. Kemer, bebeğinin tam görüntülerini paylaşmamış, yakın çevresinden de bu konuya aynı hassasiyeti göstermelerini istemişti.

Kızının kırkı çıkmasıyla dün sosyal medyada beraber çekildikleri kareleri paylaşan Kemer'e çok sayıda ünlü tebrik yorumları gönderirken, bebeğin güzelliğini de es geçmediler.

KURAL BOZDU, KARLA BEBEKTEN İLK KARELER GELDİ!

Yaklaşık bir buçuk aydır annelik duygusunu tadan Kemer, son paylaşımıyla kendi koyduğu kuralı bozdu. Daha önce bebeğinin yüzünü göstermeyen ünlü isim, kızıyla verdiği yeni fotoğraf karelerini takipçileriyle paylaştı. Çiçeği burnunda annenin "Karla" notuyla paylaştığı pozların ardından takipçileri bebeği babasına benzetti.

YORUMLARDA ÜNLÜ GEÇİDİ!

Edis Görgülü, Yasemin Yürük, Ceyda Ateş, Cansu Tosun, Aybüke Albera, Mert Vidinli gibi ünlü isimler, anne ve kızın iç ısıtan görüntülerine yorum yaptılar.