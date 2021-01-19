Şarkıları ve dansları ile bir döneme damga vuran ve yaklaşık 3 hafta önce Emir Medina ile dünya evine giren Cemre Kemer'i bebek heyecanı sardı.

Kısa bir süre önce ani bir kararla nikah masasına oturan ve sadece en yakınlarına haber veren Kemer güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu.

Cemre Kemer, Instagram hesabından nikahtan çekilen görüntüleri paylaşarak, "Şimdilik fotoğraflarda eksikler çok… Pandemi yüzünden sadece aile olabildi. Canımın yarısı çok dostum yoktu… Cidden kalbimin bir parçası olan çok eksik… Ama havalar güzelleşip kimseyi riske etmeyeceğimiz günleri bekliyoruz ne yapalım? Sağlık her şeyden önce…” demişti.

Bu ani evliliğin ardından güzel haber de gecikmedi. Cemre Kemer hamile olduğunu açıkladı.

AİLEM HABERİ ALINCA HEYECANLANDI

Kızı olacağını söyleyen Cemre Kemer, “Ailem haberi alınca heyecanlandı. Bir yandan da gebeler aşı olamayıp, ilaç alamadığı için korkuyorlar. Zaten bebek yapmaya karar verdiğimizden dolayı uzun süredir evden çıkmıyordum” dedi.

Kemer geçtiğimiz gün belirginleşen göbeğini göstererek "Peki o zaman bunu sabah çekmiştim. Önden yine 1 porsiyonum yandan 1,5" notuyla fotoğrafını paylaşmış ve bu pozu akıllara 'Hamile mi?' sorusunu getirmişti.