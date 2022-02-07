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Cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi, düşme tarihleri 2022 | İlk toprağa mı, suya mı, havaya mı düşecek?

Hava sıcaklıklarının artmasını dört gözle bekleyen vatandaşlar internette ilk baharın haberci olan cemrenin ne zaman düşeceğini araştırıyor. Haberimizden Cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi, düşme tarihleri 2022 | İlk toprağa mı, suya mı, havaya mı düşecek? sorularının yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

Cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi, düşme tarihleri 2022 | İlk toprağa mı, suya mı, havaya mı düşecek?

İlk olarak havaya düşen cemre, ardından suya ve toprağa düşecek. Yaz mevsiminin sıcaklığını iliklerine kadar hissetmek isteyen vatandaşlar merakla Cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi, düşme tarihleri 2022 | İlk toprağa mı, suya mı, havaya mı düşecek? sorularını araştırıyorlar. İşte, tüm detaylar...

Cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi, düşme tarihleri 2022 | İlk toprağa mı, suya mı, havaya mı düşecek?

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK? CEMRE DÜŞMESİ, DÜŞME TARİHLERİ 2022 | İLK TOPRAĞA MI, SUYA MI, HAVAYA MI DÜŞECEK?

Cemre 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur. 1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.

Cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi, düşme tarihleri 2022 | İlk toprağa mı, suya mı, havaya mı düşecek?

CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?

Cemre Arapça kökenli bir kelimedir. Kelimenin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi, düşme tarihleri 2022 | İlk toprağa mı, suya mı, havaya mı düşecek?​​​​​​​

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye' denilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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