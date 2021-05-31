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Cemre Solmaz kimdir, nereli, kaç yaşında?

Aykut Yavuz isimli fenomenin Cemre Solmaz'a kullandığı ifadeler sonucunda Cemre Solmaz'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Cemre Solmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz...

Cemre Solmaz kimdir, nereli, kaç yaşında?

Aykut Yavuz isimli fenomenin Cemre Solmaz hakkında kullandığı ifadelerin tepki çekmesi sonucunda Cemre Solmaz'ın hayatı merakla araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde Cemre Solmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

CEMRE SOLMAZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Cemre Solmaz, 2000 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Şuanda İstanbul'da yaşayan Cemre Solmaz 2 yıllık hemşirelik eğitimi aldıktan sonra bir hastanede çalışmaya başlamıştır. 21 yaşındaki Youtuber ilk olarak Tiktok paylaşımlarıyla ünlü olmuştur. Ardından Youtube kanalı açan Cemre Solmaz şuanda Youtube'da 2 milyon abonesi vardır. Tiktok'ta ise 7 milyon civarında abonesi mevcuttur.

Cemre Solmaz kimdir, nereli, kaç yaşında?Cemre Solmaz kimdir, nereli, kaç yaşında?

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