Cemre Solmaz'ın sevgilisi Emre Aslan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Emre Aslan'ın biyografisi...

TikTok fenomeni Cemre Solmaz'ın hayranları, Emre Aslan ile ilişkileri olduğunu öne sürdü. Bunun hemen ardından Cemre Solmaz'ın sevgilisi Emre Aslan kimdir? Nereli, kaç yaşında? soruları da beraberinde geldi. Peki, Cemre Solmaz gerçekten Emre Aslan ile birlikte mi? Emre Aslan aslında kim? İşte tüm detaylarıyla, Emre Aslan'ın biyografisi...

CEMRE SOLMAZ'IN SEVGİLİSİ EMRE ASLAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EMRE ASLAN'IN BİYOGRAFİSİ...

Şu sıralar ismi fenomen Cemre Solmaz ile anılan Emre Aslan, 7 Mayıs 1998'de İstanbul’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini FMV Işık Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği bölümünde devam ettirirken, bir yandan da Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi aldı. Bir sezon “Yedi Kocalı Hürmüz” tiyatro oyununda oynadı. 2018 yılında “Organize İşler Sazan Sarmalı 2” filminde rol aldı, Yılmaz Erdoğan ile tanıştı ve Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu.

CEMRE SOLMAZ KİMDİR?

Cemre Solmaz, 2000 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Şuanda İstanbul'da yaşayan Cemre Solmaz 2 yıllık hemşirelik eğitimi aldıktan sonra bir hastanede çalışmaya başlamıştır. 21 yaşındaki Youtuber ilk olarak Tiktok paylaşımlarıyla ünlü olmuştur. Ardından Youtube kanalı açan Cemre Solmaz şuanda Youtube'da 2,2 milyon abonesi vardır. Tiktok'ta ise 10 milyon civarında abonesi mevcuttur.