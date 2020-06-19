Cemre'den 'Hepsi' paylaşımı geldi! Hepsi grubu yeniden bir araya gelecek mi?

Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer'den özlem dolu bir paylaşım geldi. Bir dönem adından çok söz ettiren Hepsi grubu, 2009 yılında dağılmıştı. Grup üyelerinden Gülçin diğer üyelerle kavga etmiş ve olaylı bir şekilde ayrıldığını kamuoyuna duyurmuştu. 12 yıllık küslük son buldu ve üyeler arasındaki buzlar eridi.

Gülçin gruptan ayrıldıktan sonra kariyerine tek başına devam etmişti.

Diğer grup üyeleri ise müzik kariyerlerine son vererek farklı dallarda ilerlemeyi tercih ettiler.

12 yıllık küslüğün ardından bir canlı yayın sonrası Gülçin Ergül ile Eren Bakıcı arasındaki buzlar eridi.

Ardından Gülçin Ergül ile grubun diğer üyesi Cemre Kemer de barıştı.

"ESKİ AMA DEĞERLİ"

Tüm bu gelişmelerin ardından Cemre Kemer Instagram hesabından, “Eski ama değerli” notuyla yıllar sonra ilk defa "Hepsi" paylaşımı yaptı.