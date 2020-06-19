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  3. Cemre'den 'Hepsi' paylaşımı geldi! Hepsi grubu yeniden bir araya gelecek mi?

Cemre'den 'Hepsi' paylaşımı geldi! Hepsi grubu yeniden bir araya gelecek mi?

Yıllar önce olaylı bir şekilde ayrılan Hepsi grubundan barışmanın ardından özlem dolu paylaşım. Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer sosyal medya hesabından yıllar önce çekilen fotoğraflarını paylaşarak “Eski ama değerli” notunu düştü. Hepsi grubu severler bu fotoğrafın altında binlerce yorum attı.

Cemre'den 'Hepsi' paylaşımı geldi! Hepsi grubu yeniden bir araya gelecek mi?

Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer'den özlem dolu bir paylaşım geldi. Bir dönem adından çok söz ettiren Hepsi grubu, 2009 yılında dağılmıştı. Grup üyelerinden Gülçin diğer üyelerle kavga etmiş ve olaylı bir şekilde ayrıldığını kamuoyuna duyurmuştu. 12 yıllık küslük son buldu ve üyeler arasındaki buzlar eridi. 

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Gülçin gruptan ayrıldıktan sonra kariyerine tek başına devam etmişti.

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Diğer grup üyeleri ise müzik kariyerlerine son vererek farklı dallarda ilerlemeyi tercih ettiler. 

Cemre'den 'Hepsi' paylaşımı geldi! Hepsi grubu yeniden bir araya gelecek mi?

12 yıllık küslüğün ardından  bir canlı yayın sonrası Gülçin Ergül ile Eren Bakıcı arasındaki buzlar eridi.

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Ardından Gülçin Ergül ile grubun diğer üyesi Cemre Kemer de barıştı.

"ESKİ AMA DEĞERLİ"

Cemre'den 'Hepsi' paylaşımı geldi! Hepsi grubu yeniden bir araya gelecek mi?

Tüm bu gelişmelerin ardından Cemre Kemer Instagram hesabından, “Eski ama değerli” notuyla yıllar sonra ilk defa "Hepsi" paylaşımı yaptı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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