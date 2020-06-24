Cenan Adıgüzel kimdir? Bahar Şahin ile yaşadığı aşkla gündem olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin altyapı ekibinde yer alan Cenan Adıgüzel şimdi de ayrılık iddialarıyla ismi anıldı. Bahar Şahin'in rol arkadaşı Ozan Dolunay ile çıkan öpüşme fotoğraflarının ardından eski sevgilisi Cenan Adıgüzelîn hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Cenan Adıgüzel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Cenan Adıgüzel Bahar Şahin ayrıldı mı?

Bahar Şahin ve rol arkadaşı Ozan Dolunay aşk mı yaşıyor?

CENAN ADIGÜZEL KİMDİR?

1994 yılında dünyaya gelen Cenan Adıgüzel Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Boyu 1.78 cm, kilosu 76, burcu ise Yengeç’tir.

Ekran severler tarafından ilk olarak 2006 senesinde katıldığı Görevimiz Komedi isimli program ile tanınmıştır. 2019 yılında ise BKM Mutfak ekibine dahil olmuştur. Çok güzel Hareketler Bunlar 2 programı ile kariyerini sürdürmektedir. Oyunculuğun yanı sıra skeç yazarı olarak çalışmalarını sürdüren Adıgüzel özellikle, ilk bölümde sahnelenmiş olan Semtsel Dönüşüm skeci ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

2016 yılında İmkansız Olasılık isimli sinema filminde rol almıştır. Resmi sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan başarılı ismin günümüz itibariyle resmi instagram hesabındaki takipçi sayısı 123bin civarındadır.

Yaşantısını İstanbul, Beşiktaş’ta sürdüren başarılı oyuncu aslen Kayseri’lidir. Liseyi memleketi Kayseri’de okuduktan sonra üniversite için İstanbul’a taşınmış ve Tiyatroya lise döneminde başlamıştır.

CENAN ADIGÜZEL VE BAHAR ŞAHİN AYRILDI MI?

Bahar Şahin'in sevgilisi Cenan Adıgüzel'in yakınlaşmayı duymasının ardından 23 yaşındaki oyuncuyla tartışarak, ilişkilerine nokta koyduğu öğrenildi.