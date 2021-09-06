Yaklaşık 2 senedir Türk Hava Kurumu'nu yöneten Kayyum Heyeti Başkanı, eski AK Parti üyesi bakan Cenap Aşçı istifa etti. Bu haberin ardından Cenap Aşçı'nın kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Bununla birlikte Aşçı'nın neden istifa ettiği de ilgilisi tarafından araştırılıyor. Bizler de haberimizde "Cenap Aşçı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cenap Aşçı neden istifa etti?" soru başlıklarına yer verdik.

CENAP AŞÇI KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Cenap Aşçı, 1967 yılında Aksaray'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamlayarak1988 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini ise Amerika Birleşik Devletleri Boston Üniversitesi Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalında 2002-2004 yılları arasında tamamladı.

1989 yılında Gümrük Müfettiş Yardımcılığı, 1993 yılında Gümrük Müfettişliği, 2000 yılında da Gümrük Başmüfettişliği yaptı.

Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Gümrük Rapor Okuma Komisyonu üyeliği, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Gümrükler Genel Müdürlüğü de yapan Aşcı, kısa süre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı oldu. 63. hükümet (seçim hükümeti) döneminde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptı. İngilizce bilen Cenap Aşcı evli ve 3 çocuk babasıdır.

CENAP AŞÇI NEDEN İSTİFA ETTİ?

THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın neden istifa ettiğine dair henüz bilgi bulunmuyor.