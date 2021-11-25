Cenay Türksever kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Börü 2039 oyuncusu Cenay Türksever'in biyografisi...

Börü 2039, 18 yıl sonrasında gelişen teknolojiyle birlikte yeni dünya düzeni ve dünya savaşlarını konu edinen yeni internet dizisi izleyicide merak uyandırdı. Heyecan dolu dizinin fragmanını izleyenler, oyuncularının da biyografi bilgilerini merak etti. Bizler de "Cenay Türksever kimdir? Nereli, kaç yaşında?" sorularına yanıt verdik. İşte, Börü 2039 oyuncusu Cenay Türksever'in biyografisi...

CENAY TÜRKSEVER KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Cenay Türksever, 1990 yılında Bulgaristan’da dünyaya gelmiştir.

Model, manken ve oyunculuk gibi görevler üstlenen Türksever, 2012 yılında Idol of Models adlı yarışmada 3. olmuştur. Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu’nda eğitimini sürdürmektedir.

Ayrıca Türksever, Demet Akalın’ın seslendirmiş olduğu Kalbindeki İmza isimli şarkının klibinde yer almış, o dönem genç kızlar tarafından merak konusu olmuştu.

Şafak Tokur ve Hakan Akkaya’nın tasarımlarını tanıtan ve modellik yapan Cenay Türksever oyunculuktada oldukça iddialıdır. 3 mota’da yaklaşık 8 ay oyunculuk eğitimi almıştır.

2017 yılı itibariyle Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Elif’in oyuncu kadrosuna dahil olmuş şöhretini bu projede zirveye taşımıştır.

Şimdilerde internet dizisi Börü 2039'da rol alıyor.

BÖRÜ 2039 KONUSU NE?

Daha önce 6 bölümlük dizi olarak televizyonda ve dijitalde yayınlanan Börü büyük beğeni toplamıştı. Dağ 2 gibi projelerde yer alan Murat Arkın Börü 2039'un başrol oyuncusu olacak. Arkın dizide başkarakter Kemal Boratav'ı canlandıracak. Türk yapımı dizide 2039 yılında, dünyaca ünlü teknoloji şirketlerinin sahibi Kemal Boratav'ın hikayesine yer verilecek. Teknolojinin hızlı ilerlemesiyle değişen savaş yöntemleri ve dünya düzeni konu edilecek. Bundan 18 yıl sonra gerçekleşecek dünya savaşı da dizide yer anlatılacak.