Cenaze Levazımatcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cenaze Levazımatcısı görev tanımı nedir, Cenaze Levazımatcısı ne iş yapar, Cenaze Levazımatcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cenaze Levazımatcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cenaze Levazımatcısı Tanımı;

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Cenaze Levazımatcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Cenaze Levazımatcısı Maaşları

Cenaze Levazımatcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Cenaze Levazımatcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cenaze Levazımatcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5163.02

Meslek Adı :

Cenaze Levazımatcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Kişisel Hizmetlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Cenaze Hizmetlerinde Çalışanlar Ve Mumyacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cenaze yakınları tarafından talep edilen cenaze yıkama ve kefen için gerekli malzemeyi uygun miktar ve ölçülerde hazırlayan, paketleyen ve satış işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cenaze Levazımatcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ölen insanların dini inanç, gelenek ve görenekler doğrultusunda kefenlenmek amacıyla kefenlik malzeme ile cenazenin yıkanması sırasında kullanılacak havlu, sabun, pamuk vb malzemeleri toptan satın almak,

b) Toptan aldığı malzemeyi bir kişilik cenazeye göre hazırlamak,

c) Kefen olacak beyaz renkli bezi belirli uzunlukta kesmek,

d) Satışa sunulacak malzemeleri tasnif etmek, fiyatlarını ve özelliklerini gösterir etiketler asmak, raflara ve vitrinlere yerleştirmek, fiyatlar değiştiğinde etiketleri güncellemek,

e) Hazırlamış olduğu cenaze yıkamada kullanılacak peştamal, havlu,pamuk, lif veya kauçuk sünger, maske, eldiven vb malzemeler ile gül suyu, çörekotu, kına, günlük vb. malzemeler ile kefen bezini ambalajlamak,

f) Toptan satışlarda istenen malzemeleri, miktarları ile ilgili siparişleri almak, kumaşları hazırlamak, müşterilere teslim edilmesini sağlamak,

g) Satışı yapılan kumaşların stok kontrolünü yapmak, azalan ürünlerin temini için sipariş vermek,

h) Üretim hatasından dolayı iade veya değişim talebiyle gelen müşterilerle ilgilenmek, iade ve değişim işlemlerini yapmak,

i) Üretim hatası olan malzemeleri ayırmak, hatalı olduğu için iadesi gelen kumaşlarla beraber ilgili firmaya gönderilmesini sağlamak,

j) Sorumlu olduğu ürünlerin güvenliğine dikkat etmek varsa güvenlik görevlileri ile koordineli çalışmak,

k) Sorumlu olduğu bölümün temizlik ve düzenini sağlamak,

l) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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