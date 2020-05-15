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  3. Cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs testi pozitif çıkmıştı! O kişi öldü

Cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs testi pozitif çıkmıştı! O kişi öldü

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından korona virüs testi pozitif çıkan ve Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İsmet A. tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde vefat etti.

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15 Mayıs 2020 Cuma 10:10

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