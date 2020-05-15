Cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs testi pozitif çıkmıştı! O kişi öldü
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından korona virüs testi pozitif çıkan ve Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İsmet A. tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde vefat etti.
Dolar kaç tl? Dolar ne kadar? 15 Mayıs Cuma
Siirt'te HDP'li 3 Belediye Başkanı görevden alındı!
Sosyal mesafenin yok sayıldığı Bağdat Caddesi doldu, taştı!
Koronavirüsün nasıl yayıldığı UV ışınlarıyla görüntülendi!
15 Mayıs 2020 Cuma 10:10
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT