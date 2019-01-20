Cenaze yolunda trafik kazası: 3 yaralı

Diyarbakır'da ölen akrabalarının cenazesine yetişmeye çalışan şahısların bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada araç içinde bulunan 3 kişi cenazenin bulunduğu hastaneye ağır yaralı olarak gitti, 1 kişi hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

Kaza, Diyarbakır 50 metrelik yol üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 AR 060 plakalı otomobil sürücüsü A.E. akrabasının öldüğünü duyunca hastaneye gitmek için 3 kuzeniyle yola çıktı. İddiaya göre A.E. telefonu çaldığı esnada sessize almak için telefonu cebinden çıkartırken bir anlık dalgınlıkla kavşağı fark etmedi. Aniden direksiyonu kıran A.E. kontrolü kaybederek refüje vurdu. Refüje çarpan otomobil 5 takla attı. Otomobil sürücüsü A.E. emniyet kemeri taktığı için kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken yanında bulunan 3 kişi ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme yaparken, araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: İHA