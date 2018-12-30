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Cenaze yolunda zincirleme kaza

Şanlıurfa'nin Viranşehir ilçesinden Mardin'in Derik ilçesine cenaze götüren konvoyda kaza meydana geldi.

Cenaze yolunda zincirleme kaza

Şanlıurfa'nin Viranşehir ilçesinden Mardin'in Derik ilçesine cenaze götüren konvoyda kaza meydana geldi. Toplam 4 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi ile Mardin arasında yaşandı. Özkan ailesinin cenazesini taşıyan konvoy, Üçyol mevkisinde kaza yaptı. Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlar üst üste bindi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Cenaze yolunda zincirleme kaza

Cenaze yolunda zincirleme kaza

Kaynak: İHA

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