Cenaze yolunda zincirleme kaza

Şanlıurfa'nin Viranşehir ilçesinden Mardin'in Derik ilçesine cenaze götüren konvoyda kaza meydana geldi. Toplam 4 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi ile Mardin arasında yaşandı. Özkan ailesinin cenazesini taşıyan konvoy, Üçyol mevkisinde kaza yaptı. Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlar üst üste bindi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA