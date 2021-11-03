'Cenazede skandal' dediler! Sema Dinçer'in tabutunun açık olmasının asıl nedeni ortaya çıktı!

Kuzey Güney, İstanbullu Gelin gibi ünlü ve başarılı dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan Semra Dinçer akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Hayatı maddi zorluklarla geçen Sema Dinçer'in cenazesinde tabutun üstünün açık olması ise görenlerin tepki göstermesine neden oldu.

Ünlülerin, bu zamana kadar sayısız projede yer alan oyuncunun cenazesine katılmamasına büyük vefasızlığı gözler önüne sererken cenaze töreninde dikkat çeken bir diğer detay ise oyuncunun naaşının taşındığı tabutun açık olmasıydı.

"BU KÖYLERDE HER ZAMAN YAPILIR"

Konuyla ilgili magazin basının sorularına yanıt veren köyün muhtarı Mustafa Çetin, özellikle Ankara'ya bağlı köylerde sal denilen üstü açık tabutların tercih edildiğini söyledi. Çetin, sözlerine şöyle devam etti:

"Cenaze, camiye normal kapalı tabutla geldi. Rahmetlinin ailesi, naaşı sal denilen açık tabuta aktardı. Bu köylerde her zaman yapılır.

Normal tabutlarda omuzda taşımak için sap yoktur. Sal da ise vardır. Aile bireyleri cenazeyi bu şekilde mezarlığa kadar rahat taşır. Olayın başka bir sebebi yok."