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  3. Cenazeler birbirine girdi! 'Anneleri' zannedip gömdükleri kadın başka biri çıktı

Cenazeler birbirine girdi! 'Anneleri' zannedip gömdükleri kadın başka biri çıktı

Sakarya'da yaşayan aileye, Tekirdağ’daki hastanede koronavirüs tedavisi gören annelerin öldüğü haberi verildi. Acı haber üzerine Tekirdağ'a gelerek cenazeyi alan aile Sakarya’nın Karasu ilçesine gelerek cenazeyi defnetti. Ancak bir gün sonra aile üyeleri aldıkları telefonla hayatını şokunu yaşadı. Aileye cenazelerin karıştığı ve kendileri yanlış kişinin cenazesinin verildiği söylendi.

Cenazeler birbirine girdi! 'Anneleri' zannedip gömdükleri kadın başka biri çıktı

Fatma Patan isimli kadın bir süredir Tekirdağ’da bir hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu. Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan Patan ailesine annelerinin öldüğü söylendi. Olay tam da burada arap saçına döndü. 

''CENAZELERİ KARIŞTIRDIK''

64 yaşındaki Fatma Patan’ın cenazesini almaya gelen yakınlarına farklı bir cenaze verildi. Cenaze ile birlikte Karasu'ya gelen aile, cenazeyi dün öğle saatlerinde toprağa verdi. Defin işlemlerinden bir süre sonra aile üyelerine bir telefon geldi. 

Cenazeler birbirine girdi! 'Anneleri' zannedip gömdükleri kadın başka biri çıktı

ÖLDÜ SANDIKLARI ANNELERİ BİR GÜN SONRA VEFAT ETTİ

Anneleri yerine başka bir kişinin defnedildiği açıklanan aileye annelerinin bugün vefat ettiği söylendi. Olayın ortaya çıkması ile birlikte mezarlık açılarak cenaze, gasilhaneye gönderildi. Defnedilen cenazenin asıl sahipleri ise Sakarya’ya geldi. Anne Patan’ın cenazesi de Tekirdağ’dan Sakarya’ya doğru yola çıkarıldı.

Cenazeler birbirine girdi! 'Anneleri' zannedip gömdükleri kadın başka biri çıktı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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