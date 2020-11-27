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  3. Cenazesi kefenlendiği sırada atar damarı kesilince çığlık atarak hayata döndü

Cenazesi kefenlendiği sırada atar damarı kesilince çığlık atarak hayata döndü

Kenya'da doktorlar tarafından 'öldü' denilen 32 yaşındaki Peter Kigen, kefenleme işlemi sırasında canlandı. Görevlilerin Peter'in vücudunda bulunan kanı boşaltmak için ayağındaki atar damarı keserken çığlık atarak hayata dönmesi herkesi şaşkına uğrattı.

Kenya'da evinde henüz bilinmeyen bir nedenle aniden yere yığılan Peter Kigen hastaneye kaldırıldı ve doktorlar yaptıkları tüm müdahalelere rağmen 32 yaşındaki adamın öldüğünü söyledi. Ailesinin gözyaşları içinde cenaze işlemleri hazırladıkları  Peter Kigen morgda dirildi.

DAMARI KESİLİNCE UYANDI

Kefenleme görevlileri Peter'in vücudunda bulunan kanı boşaltmak ve vücuduna kimyasal enjekte etmek için ayaklarında bulunan atar damarı kesti. Kesmenin etkisi ile kendine gelen Peter çığlık attı.

AİLE ŞAŞKIN!

Peter'in ölmediğini gören doktorlar, hemen ailesine haber verdi. Peter'in kardeşi Kevin Kipkurui, hala doktorların ölmemiş bir insanın öldüğünü iddia etmelerini anlayamadıklarını söyledi. Hastane odasında konuşan Peter ise olanlara inanamadığını aktardı.

Cenazesi kefenlendiği sırada atar damarı kesilince çığlık atarak hayata döndü

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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