Cenazesiyle ilgili bir isteği vardı! Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan, Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri Fatma Girik'in dünden bugüne yaşadıkları... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in ölüm haberi sevenlerini kahretti. Fatma Girik'in sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdiği söylendi. Fatma Girik daha önce yaptığı açıklamada Büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum" demişti. İşte usta oyuncunun hayatı...

1 26 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Fatma Girik'in ölüm haberi sonrası usta oyuncunun ölümle ilgili söylediği sözler gündem oldu.