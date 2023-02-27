Cendrim Kameraj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cendrim Kameraj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cendrim Kameraj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cendrim Kameraj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cendrim Kameraj 13 Mart 1999 tarihinde Luzern şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kosova,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Qëndrim Kameraj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cendrim Kameraj Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Cendrim Kameraj'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cendrim Kameraj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cendrim Kameraj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cendrim Kameraj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cendrim Kameraj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2016 yılında Luzern U21

21 Temmuz 2017 yılında Juventus U19

1 Temmuz 2018 yılında Juventus U23

26 Ocak 2019 yılında FC Lugano

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2022 yılında SC Kriens

10 Ağustos 2022 yılında KF Dukagjini

Cendrim Kameraj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cendrim Kameraj şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cendrim Kameraj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Ebikon (2005-2009), FC Luzern (2009-2017), Juventus FC (2017-2018)

Kosova U21 takımında 23 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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