Çengelköy'de yangın: Vaniköy Camii alev alev

Çengelköy'de bulunan Vaniköy Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tarihi caminin ahşap olması yangının hızla büyümesine sebebiyet verirken yangına karadan ve denizden müdahale yapıldığı belirtildi. Yangının sebebi henüz bilinmezken olay hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kandilli Caddesi'nde onlarca itfaiye aracının söndürme işlemleri devam ederken cami etrafında bulunan yalılardaki vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in yaptığı açıklamada, olayda henüz herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

İstanbul Valiliğinden, Tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ilişkin yapılan basın açıklamasında, denizden ve karadan müdahale edilerek yangının kontrol altına alındığı ve çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 13.30 sıralarında Üsküdar ilçemiz Kandilli Mahallesi'nde bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Olay yerine süratle karadan ve denizden yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Denizden 3 sahil güvenlik teknesi, karadan İBB 5 itfaiye araç ve ekibiyle müdahale edilerek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.