‘Cengiz Aytmatov ve Türk Dünyası’ paneli gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesinde gerçekleştirilen panelde, Türk Dünyasının önemli isimlerinden biri olan edebiyatçı, sanatçı, fikir adamı ve yazar Cengiz Aytmatov anıldı.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından "Cengiz Aytmatov ve Türk Dünyası" adlı panel gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alsou Kamalıeva, Cengiz Aytmatov'un eserlerinde Türk Dünyasının izleri olduğunu ifade ederek, Aytmatov'un kültürümüzde çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Ardından geçilen panelde konuşan Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Söylemez sözlerine Cengiz Aytmatov'un Türk Dünyasındaki önemine değinerek başladı.

Söylemez, "Türk Dünyası olarak Cengiz Aytmatov'u hatırlamalı, eserlerini okumalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız. Aynı zamanda Türk Dünyası için önemli olan bir diğer şair Bahtiyar Vahabzade'yi de unutmamalıyız. Çok zengin bir kültürden geliyoruz ve değerlerimize sahip çıkmalıyız." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Döne Arslan ise Cengiz Aytmatov'un hayatından bahsederek, Aytmatov'un karakteri ile eserlerini etkileyen kişilerden bahsetti.

Kırgız Edebiyatı denince akla ilk Cengiz Aytmatov'un geldiğini hatırlatan Arslan, "Dünyada en çok okunan yazarlar arasında Cengiz Aytmatov yer alıyor. Yazarın eserleri dünya okuyucularının ilgisini hem edebi hem felsefi derinliği ile çekmiştir. Eserleri 170'den fazla dile çevrilmiştir. Romanlarında yaşadığı dönemden izler taşıyan Aytmatov'un ilk kaynak kişileri olarak babaannesi, anneannesi, teyzesi ve edebi kişiliğinin gelişiminde büyük pay sahibi olan annesinin izleri tartışılmaz derecede önemlidir." diye konuştu.

"Cengiz Aytmatov Anlatılarına Çevreci Eleştirici Bağlamında Bakış" adlı konuşmasını yapan Kastamonu Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Samet Azap ise "Yeni ve modern bir alan olan çevreci eleştiri, canlı türünün insanların eliyle yok edilmesine karşı bir bilinçlilik halinin dışa yansımasıdır. Özellikle edebiyat metinleri aracılığıyla birçok yazar bu bilinçle eserlerinde çevre tahribatını işler. İnsanlığa karşı bir uyarı niteliğinde olan bu metinleri kaleme alanlardan biri de Türk dünyasının en önemli yazarlarının başında gelen Cengiz Aytmatov'dur." ifadelerini kullandı.

Panel, karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

Kaynak: İHA