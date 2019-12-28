Cengiz Deniz Spor Kulübü İller Arası Altın Kupa Karate Şampiyonası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Cengiz Deniz Spor Kulübü 2. İller Arası Altın Kupa Karate Şampiyonası İstanbul'da yapılırken dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü himayesinde Halkalı'daki İfa Spor Tesisleri Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda "Minik", "Yıldız", "Ümit", "Genç", "21 Yaş Altı" ve "Veteran" kategorilerinde karateciler ter döktü.

400'e yakın yarışmacının katıldığı müsabakalarda minik karatecilerin performansı dikkati çekti.

Müsabakalarda ilk 3'e giren sporcular, altın kupa ve madalya ile ödüllendirildi.





Kaynak: AA