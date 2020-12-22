Cengiz Holding'in Hayat Ağacı reklam filmine vatandaşlardan olumsuz tepki!

Youtube kanalı üzerinden yayınladığı 'Hayat Ağacı' isimli reklam filmiyle sosyal medya platformu twitterdan vatandaşların olumsuz tepkisiyle karşılaştı. 'Meyve veren ağaç taşlanır' temasının işlendiği reklam, 220 binden fazla kişi tarafından izlendi ve 31 bin "dislike" aldı.