Cengiz Holding'in Hayat Ağacı reklam filmine vatandaşlardan olumsuz tepki!
Youtube kanalı üzerinden yayınladığı 'Hayat Ağacı' isimli reklam filmiyle sosyal medya platformu twitterdan vatandaşların olumsuz tepkisiyle karşılaştı. 'Meyve veren ağaç taşlanır' temasının işlendiği reklam, 220 binden fazla kişi tarafından izlendi ve 31 bin "dislike" aldı.
Şota Arveladze'in şampiyonluk dansı sosyal medyada çok konuşuldu!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 45. bölüm fragmanı yayınlandı | Gökçe iyileşecek mi?
Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'dan tehdit mesajı: ''O mezara seni sokarım!''
Duru Önver'den iki kişiyle seks yapan takipçisine olay yorum: ''Umarım yakışıklı olandandır''
22 Aralık 2020 Salı 09:10
Benzer Videolar