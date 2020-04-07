Cengiz Holding’ten vergi borcu açıklaması

Cengiz Holding, grup şirketlerinden Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş'nin vergi borcunun haksız olarak silindiği iddialaraına cevap verdi.

Cengiz Holding, grup şirketlerinden Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş'nin vergi borcunun haksız olarak silindiğine ilişkin iddialara karşı yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın organlarında ve dün TBMM kürsüsünde gündeme getirilen, grup şirketlerimizden Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş'nin vergi borcunun haksız olarak silindiğine ilişkin iddialara karşı kamuoyunu aydınlatma gereği doğmuştur: İddialara konu olay, Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş'nin kendi mülkiyetinde bulunan Antalya'daki bir otelin satışından kaynaklanmaktadır. O dönemde yürürlükte bulunan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "5. maddesinin 1. fıkrasının e" bendinde, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazları satışından doğan kazançların %75'lik kısmı kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. Konuyu denetleyen vergi inceleme elemanı bu kanun ve bu maddeyi görmezden gelerek açıkça kanuna aykırı rapor düzenlemiştir. İtirazımız üzerine de Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu konuyu inceleyerek, vergi denetmeninin raporunun hatalı olduğunu tespit etmiştir. Bakanlığın kayıtlarında resmi delillerle sabit olduğu üzere konunun özü budur.

Ortada hukuken kesinleşmiş ne bir vergi, dolayısıyla da ne de bir vergi borcu vardır. Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş'nin bir kuruşluk vergi borcu da bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan Covid19 salgını ile mücadelede "Biz Bize yeteriz TÜRKİYEM" kampanyasına Cengiz Şirketler Gurubu olarak verdiğimiz güçlü destek nedeniyle, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda, bu konuyu gündeme getirenlerin amaçlarını kamuoyunun yüksek takdirine bırakıyoruz. Bizler Cengiz Şirketler Gurubu olarak tüm işletmelerimiz ile ülkemiz ekonomisinin hizmetinde tüm imkanlarımız ile de milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İHA