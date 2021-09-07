Star TV'de yayınlanan Seda Sayan'ın sunduğu Sabahın Sultan Seda Sayan programına konuk olarak gelen Cengiz İmren'in hayatı merak ediliyor. Biz de bunun üzerine haberimizde Cengiz İmren kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? sorularının yanıtına yer verdik...

CENGİZ İMREN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

1974 yılında Şanlıurfa'da doğan Cengiz İmren, Türk arabesk müzik şarkıcısı, besteci ve söz yazarı.

İbrahim Tatlıses’e bestelerini verdiği "Birtanem" ve "Ağlıyorum Kahrımdan" şarkılarıyla ismini duyuran İmren'in profesyonel müzik kariyeri 1995 yılında yayınladığı "İnanamam" albümüyle başlamıştır.

2008 yılında piyasaya sürülen "İşte Cengiz İmren" albümü büyük beğeni toplayan İmren, 2002 yılında evlendiği Seren Serengil ile 2005 yılında boşandı.

İnanamam albümü öncesi Hollanda'daki eşinden ayrılmış. bir çocuğu var.

2003'ün kasım ayında da kapkaç-yankesicilik yaptırmak ve haraç toplama suçuyla hapse atıldı.

Hapishane günleri içinde sevgilisi olan Seren Serengil'le evlendi ve boşandı.

ALBÜMLERİ

Üzgünüm

Galiba

İşte

İşte Cengiz İmren

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