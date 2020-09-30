Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı!

Esra Erol'un programında yasak aşk skandalıyla bir çiftin hayatını mahveden 55 yaşındaki Cengiz Koraltan, evini taşıdığı sırada bir grup kimliği belirsiz kişilerce darp edildi. Olayın ardından Koraltan gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken o saldırı anları ise kameralara saniye saniye kaydedildi.