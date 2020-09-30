Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı!
Esra Erol'un programında yasak aşk skandalıyla bir çiftin hayatını mahveden 55 yaşındaki Cengiz Koraltan, evini taşıdığı sırada bir grup kimliği belirsiz kişilerce darp edildi. Olayın ardından Koraltan gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken o saldırı anları ise kameralara saniye saniye kaydedildi.
Esra Erol'un programında komşusunun eşini hamile bıraktığı ortaya çıkan Cengiz Koraltan, evini taşıdığı sırada iki arabayla gelen kimliği belirlenemeyen 8-9 kişilik grubun saldırısına uğradı. Kavganın ardından Cengiz Koraltan, sağlık ekibi tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı. O anlar ise kameralara anbean böyle yansıdı.
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