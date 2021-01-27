Cengiz Kurtoğlu çocukluk yıllarındaki acılı günlerini gözyaşlarıyla anlattı!
UçanKuş TV'de yayınlanan Lerzan'la Çok Mutlu programına konuk olan Arabesk müziğin usta sesi Cengiz Kurtoğlu, çocukluk yıllarında üvey annesinin yaptıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Çocukluğunda çok acılı günler yaşadığını söyleyen Kurtoğlu'nun o anları kameralara böyle kaydedildi.
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27 Ocak 2021 Çarşamba 11:03
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