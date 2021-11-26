Cengiz Kurtoğlu hakkında çıkan 'Bıçaklı Saldırı' idddialarının komplo olduğunu söyledi! "Bana tuzak kuruyorlar!” dedi. Cengiz Kurtoğlu, gittiği bir davette Mustafa Can’le yaşadığı tartışma gündeme oturmuştu. Kurtoğlu bıçakla saldırmış gibi gösterilmesine tepki göstererek “Sanatçı dostlarım için söylenen çirkin sözlere tepki gösterdim. Sadece tartışma yaşandı, olayın bıçaklı saldırı gibi gösterilmesi garip. Bana tuzak kuruyorlar!” dedi.

1 7 Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, iki gün önce 'Partideki sarhoş ortalığı birbirine kattı' haberi ile magazin dünyasında büyük ses getirdi.