Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Evli mi, eşi kim? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

CENGİZ KURTOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

61 yaşında olan Cengiz Kurtoğlu, 5 Mayıs 1959 tarihinde Artvin'in Arhavi ilçesinde dünyaya gelmiştir. Karadenizli olan Cengiz Kurtoğlu, öğrenim hayatını Artvin`de tamamladı. Memleketinde bulunan çay fabrikasında memur olarak çalışmaya başlayan Kurtoğlu, daha sonra Arhavi`de "Ciha Dağı Efsanesi" isimli bir orkestra kurarak müziğe giriş yaptı.

MÜZİK HAYATI

20 yaşında yani 1979 yılında askerlik yapmak için Ankara`ya gitti, ilk çocuğu Orçun o sırada dünyaya geldi. Dönüşte bir süre Artvin'de kalan Kurtoğlu, 1982`de İstanbul`a gelerek ilk kaydını dönemin ünlü plakçılarından Şahin Özer`e gönderdi. 1984`te ilk albümü Sen Sözden Anlamaz Mısın ile ilerde hayranları tarafından "yaşayan efsane" olarak adlandırılacağını bilmeden yola koyuldu. Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla tanınır.

EVLİ Mİ? EŞİ KİM? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

1979 yılında Fatma Kurtoğlu ile hayatını birleştiren Cengiz Kurtoğlu'nun 42 senelik evliliğinden Aylin (d.1981) adında bir kızı ve Orçun (d.1979) ile Aydın (d.1983) adında 2 oğlu var.

ALBÜMLERİ

2014 - Saklı Düşler (Çıkış Tarihi: 3 Eylül 2014)

2010 - Sessizce (Çıkış Tarihi: 8 Mart 2010)

2006 - Canın Sağolsun (Çıkış Tarihi: 11 Aralık 2006)

2005 - Ayrılık Saati (Çıkış Tarihi: 25 Ocak 2005)

2004 - Sensiz Olmuyor (Çıkış Tarihi: 12 Aralık 1993)

2003 - Yorgun Yıllarım (Çıkış Tarihi: 4 Ocak 2003)

2001 - Yalancı Bahar (Çıkış Tarihi: 3 Ocak 2002)

2000 - Sözlerim Sevenlere (Çıkış Tarihi: 1 Ekim 2000)

2000 - Hiç Aklıma Gelmemişti (Çıkış Tarihi: 1 Ocak 2000)

1999 - Gözü Yaşlı Yaşanmıyor (Çıkış Tarihi: 1 Eylül 1999)

1999 - Unutulmayanlar 2 (Çıkış Tarihi: 23 Temmuz 1999)

1998 - Hain Geceler (Çıkış Tarihi: 30 Eylül 1998)

1997 - Unutulmayanlar /Unutulan (Çıkış Tarihi: 23 Aralık 1996)

1995 - Seviyorum (Çıkış Tarihi: 12 Aralık 1996)

1994 - Seven Benim (Çıkış Tarihi: 21 Nisan 1994)

1992 - Sensiz Kutladım (Çıkış Tarihi: 20 Kasım 1993)

1992 - Dostlar Tavernası 3 (Çıkış Tarihi: ? 1992)

1991 - Gözlerin (Çıkış Tarihi: 23 Eylül 1991)

1990 - Aşkımız İçin (Çıkış Tarihi: 23 Ağustos 1990)

1990 - Dostlar Tavernası 2 (Çıkış Tarihi: ? 1990)

1989 - Hayatımı Yaşıyorum (Çıkış Tarihi: 23 Temmuz 1989)

1988 - Dostlar Tavernası (Çıkış Tarihi: ? 1988)

1988 - Bizim Şarkımız (Çıkış Tarihi: 12 Haziran 1988)

1987 - Salimin Tavernasında Krallar Elele ()

1987 - Yıllarım (Çıkış Tarihi: 11 Mayıs 1987)

1986 - Unutulan (Çıkış Tarihi: 26 Nisan 1986)

1984 - Sen Sözden Anlamaz Mısın? (Çıkış Tarihi: 12 Eylül 1984)

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

1986 - Gelmeyin Üstüme (Sinema filmi)

1987 - Aşığım Aşık (Sinema filmi)

1987 - Yıllarım Cengiz (Sinema filmi)

1987 - Şanssızım (Sinema filmi)

1988 - Sönen Ocak (Sinema filmi)

1998 - Hain Geceler (Sinema filmi)