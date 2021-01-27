Cengiz Kurtoğlu yıllar sonra gözyaşları içinde anlattı! "Kışın buz gibi soğuk suda yıkar..."

Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu, geçtiğimiz gün Lerzan Mutlu'nun Uçankuş TV'de sunduğu "Lerzan'la Çok Mutlu" programına konuk oldu.

Kurtoğlu şarkılarıyla kulakların pasını silerken anlattıklarıyla da ekran başındakileri şok etti. Çocukluk dönemindeki yaşadıklarını anlatan ünlü sanatçı gözyaşlarına hakim olamadı.

4 yaşındayken annesinin evini terk ettiğini söyleyen Cengiz Kurtoğlu, babasının bu olayın ardından başka bir kadınla evlenip üvey anne getirmesinin ardından yaşadığı acı olayları anlattı.

Kurtoğlu açıklamasında; "Annem 4 yaşındayken evi terk etti ve babam başka bir kadınla evlendi. Çocuklukta yaşadığım çile babamın bu evliliğiyle başladı. Çocuk yaşta üvey annemden şiddet gördüm. Kış ayında buz gibi suyla beni yıkardı. Ardından da döverdi."

Usta sanatçının anlattıkları karşısında Lerzan Mutlu'da gözyaşlarına hakim olamadı.