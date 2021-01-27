Avrupa'nın en gollü 3'üncü ligi, Süper Lig!Prof. Dr. Saltık'tan uyarı: Okullar söylenen tarihte açılırsa bedeli ağır olur!Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı başladıWest Bromwich Manchester City maç özeti izle 0-5!Holokost Soykırımı nedir? | Holokost ne demek? | 27 Ocak Holokost anma günüEurojackpot Nedir? Nasıl oynanır? Eurojackpot ne zaman çekilir? Hangi ülkelerde oynanıyor?Juventus - Spal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Gelinim Mutfakta Baklalı Yaprak Dolması tarifi | Baklalı Yaprak Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Holokost Anma Günü mesajı: Uluslararası toplum harekete geçmelidirNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 27 Ocak Çarşamba 2021
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Cengiz Kurtoğlu yıllar sonra gözyaşları içinde anlattı! "Kışın buz gibi soğuk suda yıkar..."

Cengiz Kurtoğlu yıllar sonra gözyaşları içinde anlattı! "Kışın buz gibi soğuk suda yıkar..."

Arabesk müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu, konuk olduğu bir programda yıllardır sakladığı bir sırrını gözyaşları içinde anlattı. Kurtoğlu'nun anlattıkları herkesi şoke etti.

Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu, geçtiğimiz gün Lerzan Mutlu'nun Uçankuş TV'de sunduğu  "Lerzan'la Çok Mutlu" programına konuk oldu. 

Cengiz Kurtoğlu yılar sonra gözyaşları içinde anlattı!

Kurtoğlu şarkılarıyla kulakların pasını silerken anlattıklarıyla da ekran başındakileri şok etti. Çocukluk dönemindeki yaşadıklarını anlatan ünlü sanatçı gözyaşlarına hakim olamadı.

4 yaşındayken annesinin evini terk ettiğini söyleyen Cengiz Kurtoğlu, babasının bu olayın ardından başka bir kadınla evlenip üvey anne getirmesinin ardından yaşadığı acı olayları anlattı.

Cengiz Kurtoğlu yılar sonra gözyaşları içinde anlattı!

Kurtoğlu açıklamasında; "Annem 4 yaşındayken evi terk etti ve babam başka bir kadınla evlendi. Çocuklukta yaşadığım çile babamın bu evliliğiyle başladı. Çocuk yaşta üvey annemden şiddet gördüm. Kış ayında buz gibi suyla beni yıkardı. Ardından da döverdi."

Usta sanatçının anlattıkları karşısında Lerzan Mutlu'da gözyaşlarına hakim olamadı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT