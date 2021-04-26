Cengiz Kurtoğlu'nun eşi kimdir? Fatma Kurtoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında sıkça bakılan konular arsında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

CENGİZ KURTOĞLU'NUN EŞİ KİMDİR? FATMA KURTOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Cengiz Kurtoğlu ile 1979 yılında evlenen Fatma Kurtoğlu'nun nereli olduğu ve yaşı hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Cengiz Kurtoğlu ile evliliğini sürdüren Fatma Kurtoğlu'nun Aylin (d.1981) adında bir kızı ve Orçun (d.1979) ile Aydın (d.1983) adında 2 oğlu var.