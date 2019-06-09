Cengiz Umut Meraş, internet üzerinde aratılıyor. "Cengiz Umut Meraş kimdir?" sorusunun cevabına ulaşmaya çalışan birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki Cengiz Umut Meraş kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

CENGİZ UMUT MERAŞ KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

20 Aralık 1995 İstanbul doğumlu olan Umut Meraş, Yeşilköy ve Sarıyer takımlarında altyap eğitimi aldı. Daha sonra Boluspor'un U21 kadrosuna transfer edildi. 2014 yılında Boluspor'da A takıma yükselen Umut Meraş, 2017-2018 sezonu sonuna kadar Boluspor'da forma giydi.

2018-2019 sezonu başlangıcında ise Boluspor'dan Bursaspor'a 265 bin Euro karşılığında transfer oldu.

Sol bekte forma giyen Umut Meraş, geride kalan sezonda Bursaspor forması ile 30 maça çıktı ve 2 gol attı. Umut Meraş'ın Bursaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.