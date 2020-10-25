Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal - Leicester City maçı oynandı. Milli oyuncularımız, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester, 9 puanla başladığı maçı kazanarak 12 puana ulaştı ve sıralamada Arsenal'in üzerine çıkmayı başardı.

Sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü kadroda bulunmazken, Cengiz Ünder, maça yedek başladı. İkinci yarının 75. dakikasında Harvey Barnes'ın yerine oyuna dahil olan Cengiz, ani gelişen atakta ceza sahası içerisinde Jamie Vardy'e çıkardığı pasla takımına galibiyeti getiren golün asistini yaptı

Oyuna sonradan dahil olan Ünder, performansıyla alkış aldı.

Ligde 2 maç sonra galibiyet alan Leicester City, puanını 12'ye yükseltti. Leicester City, İngiltere'de 1973'ten sonra ilk kez Arsenal deplasmanında kazandı.

Üst üste ikinci yenilgisini alan Arsenal ise 9 puanda kaldı.