Cengiz Ünder asist yaptı: Leicester City, Arsenal'i 1-0'la geçti!
İngiltere Premier Lig'de günün en önemli maçı Arsenal ile Leicester City arasında oynandı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Leicester City'de Jamie Vardy'nin galibiyeti getiren golünde asist Cengiz Ünder'den geldi.
Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal - Leicester City maçı oynandı. Milli oyuncularımız, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester, 9 puanla başladığı maçı kazanarak 12 puana ulaştı ve sıralamada Arsenal'in üzerine çıkmayı başardı.
Sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü kadroda bulunmazken, Cengiz Ünder, maça yedek başladı. İkinci yarının 75. dakikasında Harvey Barnes'ın yerine oyuna dahil olan Cengiz, ani gelişen atakta ceza sahası içerisinde Jamie Vardy'e çıkardığı pasla takımına galibiyeti getiren golün asistini yaptı
Oyuna sonradan dahil olan Ünder, performansıyla alkış aldı.
Ligde 2 maç sonra galibiyet alan Leicester City, puanını 12'ye yükseltti. Leicester City, İngiltere'de 1973'ten sonra ilk kez Arsenal deplasmanında kazandı.
Üst üste ikinci yenilgisini alan Arsenal ise 9 puanda kaldı.
İşte Cengiz Ünder'in Premier League'deki ilk asisti! Arsenal maçının 75. dakikasında oyuna giren milli futbolcumuz, 80. dakikada Jamie Vardy'nin Leicester City'i 1-0 öne geçiren golünde pası veren isim oldu! #ARSLEI #CengizÜnder @cengizunder pic.twitter.com/oX1zZYtVhx— S Sport (@ssporttr) October 25, 2020