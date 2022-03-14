Cengiz Ünder durdurulamıyor! Yeni takımıyla kariyer rekorunu kırdı!

Milli futbolcu Cengiz Ünder, kiralık olarak gittiği Marsilya'da durdurulamıyor. Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Brest deplasmanına çıkan Marsilya'da oyuna sonradan dahil olan yıldız futbolcu, bu karşılaşmayı da golsüz geçmedi.

Attığı golle ligdeki 8. skorunun kaydeden Cengiz Ünder, kariyer rekorunu da kırmayı başardı.

MARSİLYA, RAKİBİNİ FARKLI GEÇTİ

Brest karşısında etkili bir başlangıç yapan Marsilya henüz 3. dakikada Gerson'un golüyle öne geçmeyi başardı. İlk yarı bu skorla tamamlanırken konuk ekip, 63. dakikada Arkadiusz Milik ve 71. dakikada Amine Harit'ın attığı gollerle rakibi karşısında farkı 3'e çıkardı. Brest, Irvin Cardona'nın uzatma dakikalarında attığı golle skoru 3-1'e getirse de yeterli olmadı. Müsabakaya 82. dakikada dahil olan milli futbolcu Cengiz Ünder ise 90+2'de farkı yeniden 3'e çıkararak maça son noktayı koydu.

KARİYER REKORUNU KIRDI

Cengiz Ünder attığı bu golle kariyer rekorunu da kırmayı başardı. Marsilya ile kendini yeniden bulan yıldız futbolcu bu sezon görev aldığı 34 müsabakada 10 gol atarken 3 de asist yaptı. Fransa Ligue 1'de 8 gol kaydeden milli yıldız Fransa Kupası ve Avrupa Ligi'nde de 1'er gol kaydetti.

BAŞAKŞEHİR'DE ETKİLİ OLMUŞTU

Daha önce Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir formasıyla etkili bir sezon geçiren Cengiz Ünder, çıktığı 43 maçta 9 gol kaydetmişti. Milli futbolcu başarılı sezonunun ardından 14.25 milyon euro karşılığında İtalyan ekibi Roma'nın yolunu tuttu. Sonrasında Marsilya'ya kiralanan ve şu anda Fransız ekibinde oynayan Cengiz, performansını yeniden yukarı taşıdı.