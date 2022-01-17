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  3. Cengiz Ünder Fransızları mest etti! Türk bayrağı açıp Athena çaldılar!

Cengiz Ünder Fransızları mest etti! Türk bayrağı açıp Athena çaldılar!

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Lille ile karşılaşan Marsilya'da maç önesi milli futbolcumuz Cengiz Ünder'e övgüler yağdı. Yıldız oyuncuya özel bir pankart hazırlanarak tribüne yerleştirildi.

Fransa'nın Marsilya takımına gittiği günden itibaren gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Cengiz Ünder, deplasmanda Bordeaux'ya attığı golle takımının burada 44 yıl sonra kazanmasını sağlamıştı. Ligin 21. haftasında Burak Yılmazlı Lille ile karşılaşan Marsilya'da maç öncesi bu gol unutulmadı. Özel bir pankart tribünlere yerleştirilirken stadyum hoparlörlerinden Türkçe şarkı çalındı.

ÖZEL PANKART HAZIRLANDI

Cengiz Ünder'e özel olarak açılan bu pankartta "Bu tarihi zafer için tebrikler ve teşekkürler" ifadelerine yer verilirken pankartın içerisinde Türk bayrağı da yer aldı. Ayrıca stadyumdan Athena'nın "Arsız Gönül" şarkısı çalınarak milli futbolcumuza jest yapıldı.

Cengiz Ünder Fransızları mest etti! Türk bayrağı açıp Athena çaldılar!

YILLAR SONRA GELEN ZAFER

Ligue 1'in 20. haftasında Bordeaux ile karşılaşan Marsilya, deplasmanda rakibini tam 44 yıldır mağlup edemiyordu. Karşılaşmanın 37. dakikasında Cengiz Ünder'in attığı golle galibiyete uzanan Marsilya, tarihi bir zafere imza atmış oldu. Bu zaferin mimarlarından olan Cengiz Ünder büyük övgüyle karşılandı. Milli futbolcu kendisine yapılan jeste Lille maçında sergilediği performansla karşılık verdi.

Cengiz Ünder Fransızları mest etti! Türk bayrağı açıp Athena çaldılar!

LİLLE'İ DE BOŞ GEÇMEDİ

Ligin 21. haftasında Marsilya ile Lille karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in Lille'de, Cengiz Ünder'in de Marsilya'da forma giydiği mücadelede iki ekip 1-1 berabere kaldı. Maçta etkili bir performans ortaya koyan Ünder, attığı golle yine herkesi mest etti. Yıldız futbolcu solak olmasına rağmen sağ ayağıyla uzaktan klas bir gole imza attı.

Cengiz Ünder Fransızları mest etti! Türk bayrağı açıp Athena çaldılar!

Ramazan Sarı
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