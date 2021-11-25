Cengiz Ünder Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Teknik direktörü açıkladı!

UEFA Avrupa Ligi E grubunda lider Galatasaray, evinde Marsilya ile karşılaşacak. Üst tura çıkma adına umudunu sürdürmek isteyen Marsilya'da tek hedef ise galibiyet. Belli oyuncularının sakatlık problemi bulunan Fransız ekibinde teknik direktör Jorge Sampaoli, basın toplantısında konuştu. Türk yıldız Cengiz Ünder'in cimboma karşı oynayıp oynayamayacağı da merak edilirken, Sampaoli konuya açıklık getirdi.

"GALATASARAY ÇOK AGRESİF BİR TAKIM"

Galatasaray'ın kendilerini zorlayacaklarını bildiğini aktaran Sampaoli, "Bu turnuvalar bizim için çok önemli. Tutarlı adımlarla kazanmak için gayret sarf etmemiz gerekiyor. Güçlü bir takım olan Galatasaray karşısında elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Maç planlarını çok iyi çalıştık. Onların bizi çok sıkıştıracağını biliyorum. Galatasaray çok agresif bir takım" diye konuştu.

"OYNAMASINI İSTİYORUZ"

Cengiz Ünder'in sakatlığının ardından Galatasaray'a karşı oynayıp oynamayacağının sorulması üzerine açıklamada bulunan Sampaoli, "Riske girmeden onun iyileşmesini bekliyoruz. Onun takımımız için çok önemli ve hayati olduğunu biliyoruz. Son dakikaya kadar sağlık durumunu takip edeceğiz, oynamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE ORTAMLARDA OYNAMAYA ALIŞIĞIM"

Sampaoli'nin ardından açıklamada bulunan Marsilya'nın yıldız futbolcularından Saliba ise, "Böyle ortamlarda oynamaya alışığım. Sıcak bir ortam olacak ama elimden geleni yapacağım. Üstümüzde bir baskı olduğunu biliyoruz ama üç puanı almaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.