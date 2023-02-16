Cengiz Under kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cengiz Under Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cengiz Under adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cengiz Under Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cengiz Under 14 Temmuz 1997 tarihinde Balikesir şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cengiz Under Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FutureBall yapmaktadır. Cengiz Under, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpik Marsilya futbol takımında oynamaktadır. Olimpik Marsilya takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cengiz Under'nin Olimpik Marsilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Cengiz Under Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/cengizunder

http://www.instagram.com/cengizunder

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Cengiz Under Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cengiz Under isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 17.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 35.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cengiz Under Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cengiz Under futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2013 yılında Altınordu U16

1 Temmuz 2013 yılında Altınordu U19

1 Temmuz 2014 yılında Altınordu U21

21 Aralık 2014 yılında Altınordu

1 Temmuz 2016 yılında Başakşehir

16 Temmuz 2017 yılında Roma

20 Eylül 2020 yılında Leicester

30 Haziran 2021 yılında Roma

4 Temmuz 2021 yılında Marsilya

30 Haziran 2022 yılında Roma

1 Temmuz 2022 yılında Marsilya

Cengiz Under Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cengiz Under şuan Olimpik Marsilya takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cengiz Under Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bucaspor (2007-2013), Altinordu (2013-2014)

Türkiye takımında 17 numaralı formasıyla 12 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 45 maçta 15 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 7 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 6 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 7 numaralı formasıyla 28 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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