Cengiz Under kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cengiz Under Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cengiz Under kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cengiz Under ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Cengiz Under kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cengiz Under Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cengiz Under adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cengiz Under Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cengiz Under 14 Temmuz 1997 tarihinde Balikesir şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cengiz Under Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FutureBall yapmaktadır. Cengiz Under, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpik Marsilya futbol takımında oynamaktadır. Olimpik Marsilya takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cengiz Under'nin Olimpik Marsilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Cengiz Under Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/cengizunder

http://www.instagram.com/cengizunder

Cengiz Underboyu ve yaşı kaç

Cengiz Under Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cengiz Under isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 17.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 35.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cengiz Under Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cengiz Under futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2013 yılında Altınordu U16

1 Temmuz 2013 yılında Altınordu U19

1 Temmuz 2014 yılında Altınordu U21

21 Aralık 2014 yılında Altınordu

1 Temmuz 2016 yılında Başakşehir

16 Temmuz 2017 yılında Roma

20 Eylül 2020 yılında Leicester

30 Haziran 2021 yılında Roma

4 Temmuz 2021 yılında Marsilya

30 Haziran 2022 yılında Roma

1 Temmuz 2022 yılında Marsilya

Cengiz Under kimdir

Cengiz Under Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cengiz Under şuan Olimpik Marsilya takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bucaspor (2007-2013), Altinordu (2013-2014)

Cengiz Under Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye takımında 17 numaralı formasıyla 12 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 45 maçta 15 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 7 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 6 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 7 numaralı formasıyla 28 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cengiz Under nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Benjamin Lecomte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Lecomte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benjamin Lecomte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Lecomte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erhan Sengul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erhan Sengul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erhan Sengul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erhan Sengul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Florian Sotoca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Sotoca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Florian Sotoca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Sotoca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samet Eser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samet Eser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samet Eser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samet Eser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları