Cengiz Ünder Milli takımda neden yok? Cengiz Ünder sakatlandı mı, sahalara ne zaman dönecek ? Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, A Milli Takım kadrosuna yer almadı. Bunun üzerine futbolseverler Cengiz Ünder Milli takımda neden yok? Cengiz Ünder sakatlandı mı, sahalara ne zaman dönecek ? sorularının yanıtını araştırıyorlar.

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A Milli Takımının 2022 Avrupa Şampiyonası elemelerinde karşılaşacağı Hollanda, Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarının 28 kişiden oluşan aday kadrosu teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlendi. Ancak kadroda Milli Takım'da gösterdiği performansla futbolseverlerin beğenisini kazanan Cengiz Ünder'in yer almaması dikkat çekti. CENGİZ ÜNDER MİLLİ TAKIMDA NEDEN YOK? CENGİZ ÜNDER SAKATLANDI MI, SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK ? Leicester City'de forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosunda yer almıyor. Cengiz Ünder, antrenmanda sakatlanmış ve bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Genç oyuncunun Nisan ayının başında antrenmanlara başlayarak sahalara dönmesi bekleniyor. Tayfun Altuntaş Editör