Cengiz Ünder: “Totti ile oynamak isterdim”

Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, "Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde olduğum için gurur duyuyorum. Tüm Türkiye arkamda ve onların desteğiyle başarılı olmaya devam edeceğim" dedi.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, UEFA resmi sitesine açıklamalarda bulundu. Salı günü Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Porto karşısında zor bir maça çıkacaklarını belirten Cengiz, "Bizim için zor bir oyun olacak ve kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Geçen yıl elde ettiğimiz başarıyı geçmek istiyoruz. Geçen sezon çeyrek finalde Barcelona'yı eleyerek gücümüzü gösterdik, bunu bu yıl yine yapabiliriz" diye konuştu.

"Teklifi duyunca uyuyamadım"

Roma'dan teklif aldığı gece uyuyamadığını söyleyen genç futbolcu, "Roma'ya geldiğim için mutluyum. 2017 yazında Başakşehir ile Slovenya kampındaydım. Gece boyunca menajerimden haber bekledim. Haberi aldıktan sonra sabaha kadar uyuyamadım. Sabah çantamı topladım ve Roma'ya gitmek için İstanbul'a döndüm. En büyük hayalim, Avrupa'nın büyük kulüplerinden birinde oynamaktı ve Roma ile sözleşme imzalayarak bunu başardım" ifadelerini kullandı.

"Totti ile oynamak isterdim"

Totti ile ilk tanışmasını anlatan Cengiz, "Roma'ya ilk geldiğimde ABD kampı vardı ve vizem olmadığı için gidemedim. Totti ile Roma'da karşılaştım. Fotoğraf çekildim ve onu sosyal medyaya koydum. Totti benim idolümdü. Keşke birlikte oynayabilseydik. Totti her zaman takımın bir parçası, onu görmek çok güzel. Herkesle konuşuyor, ilgileniyor. Benimle de her zaman konuşuyor. Beni görünce gülümsüyor ve bana bir "golcü" diyor" ifadelerini kullandı.

"Tüm Türkiye arkamda"

Bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını söyleyen genç oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde oynadığım için kendimle gurur duyuyorum. Tüm Türkiye arkamda ve onların desteğiyle başarılı olmaya devam edeceğim. Şu anda 21 yaşındayım ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk yılımda yarı finalde oynadım. Bunu başardığım için mutluyum. Hala gencim ve gelecekte harika şeyler başaracağıma inanıyorum. Bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağımı umuyorum."

"2005'teki finali unutamam"

2005 yılında İstanbul'da oynanan Liverpool-Milan finali unutamadığını belirten Ünder, "Her futbolcunun hayali Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktır. Çocukluğumda maçlar 21.45'te başlıyordu. İlk yarıları izleyip, uyumak zorunda kalıyordum. Benim için en unutulmaz maç, 2005'te İstanbul'da oynanan 3-3'lük Liverpool - Milan finaliydi" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA